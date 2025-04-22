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Экономика

Изменения в бюджет Пскова на 2025 год обсудили члены профильного комитета гордумы

Изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы. Заседание прошло во вторник, 22 апреля, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличиваются на 142,2 млн рублей, сообщила начальник финуправления администрации города Тамара Винт. Заместитель председателя Псковской гордумы Владимир Воробьев поинтересовался, заложены ли в бюджете средства на борьбу с борщевиком.

«Средства на эти цели обычно поступают нам из области по линии регионального комитета по сельскому хозяйству», – ответили представители администрации Пскова.

Кроме того, члены комитета заслушали отчёт об исполнении бюджета Пскова за 2024 год и информацию по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы.

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