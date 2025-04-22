Изменения в бюджет Пскова на 2025 год обсудили члены профильного комитета гордумы

17:26, 22 апреля 2025, ПАИ

Изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы. Заседание прошло во вторник, 22 апреля, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличиваются на 142,2 млн рублей, сообщила начальник финуправления администрации города Тамара Винт. Заместитель председателя Псковской гордумы Владимир Воробьев поинтересовался, заложены ли в бюджете средства на борьбу с борщевиком.

«Средства на эти цели обычно поступают нам из области по линии регионального комитета по сельскому хозяйству», – ответили представители администрации Пскова.

Кроме того, члены комитета заслушали отчёт об исполнении бюджета Пскова за 2024 год и информацию по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы.