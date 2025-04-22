Лучшие ветеранские организации наградили в Пскове

17:36, 22 апреля 2025, ПАИ

Пленум Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов прошёл в филиале фонда «Защитники Отечества» во вторник, 22 апреля. В нём приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, вице-спикер Собрания Игорь Дитрих, представители исполнительных органов области, президиум Совета ветеранов и руководители районных организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов подвёл итоги работы организации за прошедший год. «2024 год был насыщен разнообразными событиями. Политическая и экономическая обстановка в стране и области определила настрой и направления деятельности ветеранских организаций в преддверии празднования 80-летия Победы», – подчеркнул Николай Груздов и добавил, что главным направлением деятельности по-прежнему является поддержка деловой активности районных и городских отделений.

Сегодня они представлены 514 «первичками», которые объединяют свыше 109 тысяч человек: участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, бывших узников фашистских лагерей, вдов погибших защитников Отечества и ветеранов труда.

Среди важных направлений работы Николай Груздов назвал защиту социальных прав и гарантий пожилых людей, в том числе на медицинское и лекарственное обеспечение, особенно в отдалённых населённых пунктах. Председатель отметил весомый вклад ветеранов в патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, а также поддержку семей участников СВО и помощь фронту. «Наши активисты плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные и окопные свечи, вяжут носки и всячески помогают фронту», – рассказал он.

Силами в том числе ветеранских организаций также ведётся подготовка материалов для создания новых томов книги «Солдаты Победы», поисковая и музейная работа. Особое место в деятельности Совета ветеранов занимает ежегодный конкурс «Ветеранское подворье». В 2024 году он прошёл в 13-й раз и объединил 39 участников из 25 районов Псковского региона, а также соседей из Ленинградской области и Белоруссии.

Николай Груздов добавил, что областной Совет ветеранов продолжает тесное взаимодействие с региональными комитетами по здравоохранению, социальной защите и образованию, депутатами Псковского областного Собрания, органами местного самоуправления, и выразил признательность губернатору области Михаилу Ведерникову и спикеру Собрания Александру Котову за помощь и принятые в поддержку старшего поколения законы Псковской области.

Слова благодарности от главы региона Михаила Ведерникова и правительства области передала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. «В каждом районе есть уникальный и очень важный для всей страны и нашего региона опыт работы ветеранов с общественными организациями и молодёжью. Мы высоко ценим этот опыт и благодарны вам за него. Желаем вам доброго здоровья и выполнения показателей, которые ставит перед нами наш президент: живите долго и счастливо!» – сказала Вера Емельянова.

От имени председателя Собрания Александра Котова и от каждого депутата присутствующих приветствовал вице-спикер Игорь Дитрих. «Только вы, поколение, которое пережило взлёты и падения нашей страны, передряги, войны и перестройку, можете с присущей вам душевной теплотой и любовью передать будущим поколениям историческую правду и память. Низкий вам поклон!» – сказал Игорь Дитрих и поздравил членов пленума с наступающим Великим Днём Победы.

В завершение пленума по результатам смотра-конкурса на лучшую районную (городскую) ветеранскую организацию переходящим кубком, дипломом за первое место и премией наградили ветеранскую организацию Псковского района, за второе место – ветеранскую организацию Стругокрасненского района и за третье место – ветеранскую организацию Себежского района.