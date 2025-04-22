Жителей Псковской области приглашают на «Библионочь – 2025»

18:32, 22 апреля 2025, ПАИ

Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2025» пройдёт 26 апреля. Одной из площадок проведения станет Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, сообщили ПАИ организаторы.

Акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Темой «Библионочи» объявлена «Свои герои на беззвучном».

В программе предусмотрены лекции, мастер-классы, выставка книг, аудиоспектакли и семейный квест. Также в библиотеке можно будет наблюдать за звёздами с помощью телескопа.

Гостем мероприятия станет актриса, режиссёр и руководитель театра игровой пластики «Ми Минор» из Санкт-Петербурга Екатерина Варлакова. Она познакомит участников акции с искусством пантомимы.

Партнёрами акции станут Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (студенты третьего курса, специализация «Театральное творчество» под руководством преподавателя колледжа Анастасии Филонович), Псковский планетарий и другие организации.

Мероприятие пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 26 апреля.