Электропроводку заменят в отделении реабилитации великолукского филиала ПОКБ

20:59, 22 апреля 2025, ПАИ

Два кабинета отделения реабилитации для пациентов с нарушениями центральной нервной системы в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы находятся в завершающей стадии ремонта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПОКБ.



Фото: ПОКБ



Фото: ПОКБ



Фото: ПОКБ



Фото: ПОКБ







Строители залили полы специальной смесью и обновили электропроводку. В одном из кабинетов уже установлены энергосберегающие светильники и покрашены стены, в другом идёт оштукатуривание и покраска.

Кроме того, в отделении реабилитации ремонтируется ещё одно помещение – сейчас там демонтируют старую электропроводку и напольное покрытие.

В приёмном отделении также продолжается ремонт: в одном из кабинетов укладывают плитку и покрывают стены новой облицовкой.

Ранее сообщалось, что главврач Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал, как развивается Псковская областная больница.