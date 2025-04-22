Электропроводку заменят в отделении реабилитации великолукского филиала ПОКБ
Два кабинета отделения реабилитации для пациентов с нарушениями центральной нервной системы в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы находятся в завершающей стадии ремонта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПОКБ.
Строители залили полы специальной смесью и обновили электропроводку. В одном из кабинетов уже установлены энергосберегающие светильники и покрашены стены, в другом идёт оштукатуривание и покраска.
Кроме того, в отделении реабилитации ремонтируется ещё одно помещение – сейчас там демонтируют старую электропроводку и напольное покрытие.
В приёмном отделении также продолжается ремонт: в одном из кабинетов укладывают плитку и покрывают стены новой облицовкой.
Ранее сообщалось, что главврач Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал, как развивается Псковская областная больница.
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