Резные изделия из дерева и оленьего рога продемонстрируют на выставке в Пскове
Выставка резных изделий Андрея Комарова «Привет из Магадана» откроется в Пскове 25 апреля. Работы выполнены из дерева и оленьего или лосиного рога, но в коллекции встречаются также редкие экземпляры из бивня мамонта или клыка моржа, сообщили организаторы.
На выставке также пройдёт презентация книги эвенкийской сказительницы Чины Моторовой «Расскажи мне сказку», которую проиллюстрировал Андрей Комаров.
Отметим, Андрей Комаров – коренной магаданец, член регионального отделения Союза художников России. Участник городских и областных выставок Его работы хранятся в музеях Новосибирска, Хабаровска и в частных коллекциях в Австралии, Канаде, на Аляске, в Японии, Корее, Италии, Германии и Франции. В настоящее время занимается резьбой по кости и дереву. Увлекается изготовлением авторской мебели, предметов декора и интерьера. В Псков из Магадана мастер переехал совсем недавно.
Открытие выставки запланировано в Центральной городской библиотеке Пскова 25 апреля. Начало в 17:00.
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