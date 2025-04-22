Резные изделия из дерева и оленьего рога продемонстрируют на выставке в Пскове

21:30, 22 апреля 2025, ПАИ

Выставка резных изделий Андрея Комарова «Привет из Магадана» откроется в Пскове 25 апреля. Работы выполнены из дерева и оленьего или лосиного рога, но в коллекции встречаются также редкие экземпляры из бивня мамонта или клыка моржа, сообщили организаторы.



Фото: Андрей Комаров



Фото: Андрей Комаров



Фото: Андрей Комаров





На выставке также пройдёт презентация книги эвенкийской сказительницы Чины Моторовой «Расскажи мне сказку», которую проиллюстрировал Андрей Комаров.

Отметим, Андрей Комаров – коренной магаданец, член регионального отделения Союза художников России. Участник городских и областных выставок Его работы хранятся в музеях Новосибирска, Хабаровска и в частных коллекциях в Австралии, Канаде, на Аляске, в Японии, Корее, Италии, Германии и Франции. В настоящее время занимается резьбой по кости и дереву. Увлекается изготовлением авторской мебели, предметов декора и интерьера. В Псков из Магадана мастер переехал совсем недавно.

Открытие выставки запланировано в Центральной городской библиотеке Пскова 25 апреля. Начало в 17:00.