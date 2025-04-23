Гигантский строчок и уж в обмороке: псковские грибники показали свои находки

13:36, 23 апреля 2025, ПАИ

Грибники Псковской области активно делятся фотографиями своих первых трофеев в группе «Рыбалка на Чудском/ Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте». Некоторым из них уже удалось найти весенние сморчки, другим - редкие грибы и ужей.

Первые «уловы» некоторых грибников в лесах Псковской области состоят почти полностью из так называемых шапочек – грибов семейства сморчковых, характерных для весны в наших широтах. По словам грибников, найти их в бОльшем количестве удастся к концу апреля.

«Сходил за грибами. Сморчков пока нет, один только попался, «шапочек» тоже мало, видать, только лезут, нашёл штук 15. А ещё нашёл строчок гигантский, давно хотел найти – и вот повезло», – рассказал Дмитрий Калашников.



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников









Кому-то в поиске грибов повезло меньше, зато удалось отдохнуть в весеннем лесу. «Рванула в лес, соскучилась жутко. После дождичка природа очень оживилась. Искала сморчки, но безуспешно. Зато налюбовалась весенними красками и надышалась свежим воздухом», – отметила Анна Пшеницына.



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына













Хотя без сюрпризов на тихой охоте не обходится, очередным оказался «уж в обмороке». Анна Пшеницына объяснила, что эти змеи любят притворяться мёртвыми при виде потенциальной опасности. «Актёр, не удостоенный премии «Оскар». Несмотря на явный талант, его актёрская игра пока не получила должного признания», – подписала снимок автор.

Также своими фотографиями поделились грибники Алёна Шишаева и Анна Будник. «Место моë «козырное», но гриб очень трудовой. Обычно за час там, не разгибаясь, огромная корзина. А сегодня улов за три часа», – рассказала Анна Будник.



Фото: Анна Будник. Алёна Шишаева



Фото: Анна Будник. Алёна Шишаева



Фото: Анна Будник. Алёна Шишаева



Фото: Анна Будник. Алёна Шишаева



Фото: Анна Будник. Алёна Шишаева









Ранее сообщалось, что эльфовы чаши продолжают находить грибники в лесах Псковской области.