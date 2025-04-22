Облик древних печерян обсудили учёные на конференции в Пскове

22:31, 22 апреля 2025, ПАИ

Юбилейная 70-я научная конференция «Археология и история Пскова и Псковской земли» прошла в Пскове сегодня, 22 апреля. Её участниками стали российские и белорусские археологи и историки, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Учёные из Пскова и Москвы подготовили материалы об итогах археологических работ на территории церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах. Общая площадь раскопок составила 110 квадратных метров. В ходе работ была собрана коллекция индивидуальных находок, включающая 310 предметов.

Исследователи изучили культурный слой некрополя церкви, датируемый второй половиной XVI – концом XVIII века. Также были проведены палеоантропологические исследования.

Научные изыскания позволили описать физический облик жителей города Печоры в XVI – начале XVIII века. Облик древних печерян воссоздан на основе метода реконструкции, разработанного советским антропологом М. М. Герасимовым.

Исследованиями руководил заместитель директора Центра палеоэтнологических исследований по науке, кандидат биологических наук Д. В. Пежемский.

Также в рамках конференции с докладом выступила псковичка Елена Калинина, которая исследовала элементы костюмов жителей Прибалтики и Северной Европы XVI–XVIII веков, обнаруженные при раскопках в Печорах в 2022–2024 годах.