Игорь Иванов: В условиях жёстких санкций Россия демонстрирует экономический рост

22:37, 22 апреля 2025, ПАИ

В условиях жёстких санкций Россия демонстрирует экономический рост, заявил ПАИ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов по итогам заседания генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, которое прошло в Большом зале Дворца труда профсоюзов в Москве.

В ходе заседания рассмотрели несколько важных вопросов, в том числе об открытии представительств ФНПР в Херсонской и Запорожской областях, текущей ситуации на рынке труда и задачах профсоюзов.

По итогам заседания приняли постановление, в котором отмечено, что предложенные профсоюзами в 2022 году меры национализации стратегически важных предприятий и организаций, осуществления государственных инвестиций, деофшоризации экономики, прекращения оттока капитала и другие успешно реализованы.

Генеральный совет ФНПР постановил добиваться реализации комплекса мер в сферах достойной занятости граждан РФ, непрерывного профессионального развития работников, оплаты труда и социального партнёрства.

Генеральный совет ФНПР ещё раз подтвердил правильность мер, предложенных профсоюзами и принятых Правительством РФ, подчеркнул Игорь Иванов. «В сложной геополитической ситуации, в условиях жёстких санкций и попыток разрушения нашей экономики России удаётся не только справляться со всеми сложностями, но и демонстрировать экономический рост», – отметил председатель Псковского облсовпрофа.