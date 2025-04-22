«Аллею памяти» открыли возле здания Псковского областного суда

22:44, 22 апреля 2025, ПАИ

Около здания Псковского областного суда открыли «Аллею памяти», посвящённую судьям – участникам Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Также на здании Псковского областного суда сегодня установили копию Знамени Победы.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев подчеркнул, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны является примером мужества, стойкости и самоотверженности, который должен передаваться из поколения в поколение.

«На стендах «Аллеи памяти» представлены фотографии, каждая из которых рассказывает свою уникальную историю. Эти образы – не просто изображения, а окна в прошлое, напоминающие нам о героизме и стойкости тех, кто боролся за мирное будущее и стал частью великого подвига и Великой Победы», – отметили в пресс-службе судов Псковской области.