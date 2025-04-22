Семинар «Гранты Президента РФ на экологические проекты» прошёл в Пскове
Семинар «Гранты Президента РФ на экологические проекты» прошёл в Доме молодёжи Пскова. Открыл семинар председатель общественного совета при комитете по молодёжной политике Псковской области Сергей Елизаров, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Участники изучили правила оформления заявок и распределения средств для участия в конкурсе Президентского фонда природы, а также обсудили критерии оценки и финансирование проектов, экотуризм и волонтёрство.
Участники ознакомились с ключевыми правилами оформления заявок и с особенностями распределения финансов и подготовились к участию в конкурсе Президентского фонда природы.
Получить консультацию по грантовому проекту псковская молодёжь может, обратившись в Центр социального проектирования и грантовой деятельности.
Студенты и школьники посетили ведущие предприятия Псковской области в рамках акции «Неделя без турникетов»