Семинар «Гранты Президента РФ на экологические проекты» прошёл в Пскове

23:42, 22 апреля 2025, ПАИ

Семинар «Гранты Президента РФ на экологические проекты» прошёл в Доме молодёжи Пскова. Открыл семинар председатель общественного совета при комитете по молодёжной политике Псковской области Сергей Елизаров, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Участники изучили правила оформления заявок и распределения средств для участия в конкурсе Президентского фонда природы, а также обсудили критерии оценки и финансирование проектов, экотуризм и волонтёрство.

Участники ознакомились с ключевыми правилами оформления заявок и с особенностями распределения финансов и подготовились к участию в конкурсе Президентского фонда природы.

Получить консультацию по грантовому проекту псковская молодёжь может, обратившись в Центр социального проектирования и грантовой деятельности.