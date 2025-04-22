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Общество

Семинар «Гранты Президента РФ на экологические проекты» прошёл в Пскове

Семинар «Гранты Президента РФ на экологические проекты» прошёл в Доме молодёжи Пскова. Открыл семинар председатель общественного совета при комитете по молодёжной политике Псковской области Сергей Елизаров, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Участники изучили правила оформления заявок и распределения средств для участия в конкурсе Президентского фонда природы, а также обсудили критерии оценки и финансирование проектов, экотуризм и волонтёрство.

Участники ознакомились с ключевыми правилами оформления заявок и с особенностями распределения финансов и подготовились к участию в конкурсе Президентского фонда природы.

Получить консультацию по грантовому проекту псковская молодёжь может, обратившись в Центр социального проектирования и грантовой деятельности.

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