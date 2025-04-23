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Общество

День книги и авторского права отмечают в мире

23 апреля является символическим днём для мировой литературы. Это стало поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права, пишет calend.ru.

В этот день в 1616 году ушли из жизни М. Сервантес, У. Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти известных авторов Мориса Дрюона, Халлдоура Лакснесса, Дж. Пла и Мануэля Мехиа Вальехо.

Проходившая в этот день в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила, что следует отдать дань уважения книгам и авторам, призывая всех находить удовольствие в чтении, и уважать вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.

Во Всемирный день книги и авторского права особое внимание уделяется важности роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства.

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