День настольного тенниса отмечают в мире

07:37, 23 апреля 2025, ПАИ

Всемирный день настольного тенниса отмечают сегодня, 23 апреля. Он появился в 2015 году и сразу же завоевал популярность. Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная федерация настольного тенниса, пишет calend.ru.

Первоначально датой проведения праздника было выбрано 6 апреля и приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира. Но в 2023 году дату Всемирного дня настольного тенниса перенесли на 23 апреля, в честь дня рождения британского теннисиста, организатора первого в истории чемпионата мира по настольному теннису (1926 год) и основателя и первого президента Международной федерации настольного тенниса Айвора Монтегю.

Настольный теннис (или «пинг-понг») является олимпийским видом спорта с 1988 года. Это спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Членами Международной федерации настольного тенниса являются 226 стран. Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии.

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