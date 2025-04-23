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Общество

День секретаря празднуют в мире

Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников отмечают сегодня, 23 апреля. Праздник ведёт свою историю с 1952 года, его начали отмечать благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса, пишет calend.ru.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса – это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, а также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.

Главная цель праздника – поблагодарить всех административных работников за тот позитивный вклад, который они вносят в работу офисов по всему миру, и подчеркнуть роль их профессии для любого сектора современной экономики.

По некоторым оценкам, профессия секретаря входит в пятёрку самых востребованных в мире. В настоящее время административные работники – это не только секретари, в чьи обязанности входит только приём телефонных звонков и планирование рабочего графика шефа, это специалисты высокой квалификации и опыта, от которых во многом зависит успех бизнеса.

Отметим, что некоторые страны отмечают национальные Дни секретарей. Например, в России День секретаря отмечают в третью пятницу сентября.

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