Чаще всего на работе жители Псковской области конфликтуют с начальством и страдают от сплетен: результаты опроса

08:27, 23 апреля 2025, ПАИ

Чаще всего на работе жители Псковской области конфликтуют с начальством и страдают от сплетен. Такие данные следуют по итогам опроса, который провели специалисты службы исследований hh.ru.

Большинство (55 %) работников в Псковской области заявили, что конфликты на работе у них не возникают. Однако среди тех, кто все же сталкивается с разногласиями, чаще всего конфликты происходят с руководством – об этом сообщили 30 % участников опроса в регионе. Конфликты с коллегами встречаются реже – их упомянули 14 % респондентов.

Среди тех, кто конфликтует с начальником, наибольшая доля среди представителей профобласти «Медицина, фармацевтика» (39 %), а с коллегами – в сферах «Закупки» и «Управление персоналом» (по 28 %). Для сравнения, в 2021 году конфликты как с начальством, так и с коллегами возникали у местных респондентов реже – у 19 %.

Основной причиной конфликтов остаются профессиональные разногласия – их назвали 67% респондентов из региона. Особенно ярко это проявляется среди мидл- и топ-менеджмента, а также среди работников IT-сектора, где сразу 80 % и 84 % столкновений на работе, соответственно, происходят именно из-за этого. Конфликты из-за личных антипатий упомянули еще 40%, а эмоциональные факторы, например, плохое настроение, – 23 %.

А каждый десятый местный работник ругается с коллегами по бытовым причинам (грязь в офисе, открытые окна, запах еды и так далее).

Среди негативных явлений на работе чаще всего местные респонденты называют сплетни – на них жалуются сразу 32 %. Ещё 21 % жалуются на высокомерное отношение к новичкам или подчинённым. 18 % обвиняют коллег в интригах, а 14 % – в насмешках, издевательствах и оскорблениях.

В профессиональном разрезе наибольшая доля среди тех, кто сталкивается со сплетнями, наблюдается среди юристов (50 %) и работников сектора закупок (43 %). Высокомерное отношение к новичкам в большей степени свойственно работникам из сферы «Наука, образование» (42 %) и опять же специалистам по закупкам (40 %). Интриги имеют наибольшее распространение среди юристов (41 %) и представителей среднего и высшего менеджмента (35 %).

Примечательно, что в аналогичном опросе 2021 года сплетни в коллективах встречались значительно чаще – их упоминали сразу 60 % респондентов.