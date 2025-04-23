Российские семьи досрочно получат детские пособия
Социальный фонд России досрочно выплатит детские пособия семьям в связи с предстоящими майскими праздниками, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.
Выплаты, которые обычно приходят в начале мая, будут перечислены до конца апреля. До 30 апреля родители получат выплаты по единому пособию на детей до 17 лет и беременности, ежемесячному пособию по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям, ежемесячному пособию на первого ребёнка до трёх лет, ежемесячному пособию на ребёнка военнослужащего по призыву.
Досрочные выплаты получат семьи, выбравшие безналичный способ получения через банк. Если доставка пособий осуществляется через «Почту России», то выплаты придут в мае по графику работы почтовых отделений (с 1 по 25 мая).
Семьи, получающие ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трёх лет, получат средства в мае по стандартному графику – 5-го числа.
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