Псковский музей принял участие во Всероссийской неделе субботников

10:09, 23 апреля 2025, ПАИ

На предыдущей неделе на объектах Псковского музея прошла акция «Мы за чистоту» в рамках Всероссийской недели субботников. Это событие приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и проходит в Год защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Участники Университета третьего возраста при Союзе пенсионеров России, военнослужащие и сами сотрудники музея приводили в порядок территории Псковского кремля, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни, Покровский угол и площадку около храма Вознесения Господня на Советской улице перед началом туристического сезона.

«Псковский музей выражает искреннюю благодарность Университету третьего возраста и военнослужащим, с которыми сотрудничает на постоянной основе», – отметили в музее.

Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».