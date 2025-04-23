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Онлайн-лекцию об истории «домика няни» в Михайловском могут послушать псковичи

24 апреля в 16:00 на сайте «Образование на русском» начнётся трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Подготовила и прочтёт лекцию «Домик няни» в Михайловском. История и судьба» кандидат исторических наук, хранитель мемориальной усадьбы Ганнибалов и Пушкиных Юлия Узенёва.

Валентина Данилова. Михайловское. Домик няни (1987). Из фондов Пушкинского заповедника

«С давних пор у всех, кто приезжает в Михайловское, сложилось особое трепетное отношение к небольшому флигелю, который в начале XX столетия стали называть «Домик няни». По преданию, в летнее время в годы ссылки Александра Сергеевича в нём жила няня поэта, Арина Родионовна. Этот флигель был единственной усадебной постройкой, сохранившейся с ганнибаловских времён до 1944 года», — рассказала Юлия Узенёва.

Во время вебинара Юлия Узенёва расскажет своим слушателям о том, как выглядел этот флигель в пушкинское время и позже, когда хозяином усадьбы стал младший сын поэта Григорий Пушкин, о трагической военной и послевоенной судьбе постройки.

Подключиться к трансляции свободно могут все желающие. Ссылки, по которым можно это сделать, уже размещены на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Кроме того, на сайте «Образование на русском» в «Архиве вебинаров» можно будет прослушать лекцию в записи.

Сотрудники «Михайловского» проводят вебинары с 2019 года. Эта их работа — часть специального проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики». К участию в этом проекте Институт имени Пушкина привлекает ведущих литературоведов и лингвистов России и зарубежья, а также работников музеев, известных деятелей культуры и искусства.

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