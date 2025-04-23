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Общество

Выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет» открывается сегодня

Торжественное открытие выставки «ПсковАРТ – нам 20 лет», посвящённой 20-летию создания движения «ПсковАРТ», пройдёт в галерее «Дом на Набережной» сегодня, 23 апреля, в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы выставки.

Изображение: организаторы

На выставке представят более 50 полотен. Можно будет увидеть как работы современных художников, так и произведения уже ушедших из жизни членов «ПсковАРТа». Среди них – Владимир Бердышев, Влад Выговский и Анатолий Портнягин, а также работы Геннадия Байгулова, чья мастерская ранее находилась в Доме Сафьянщикова.

Движение «ПсковАРТ» было создано в 2005 году и объединяет псковских художников, чьи мастерские расположены в Доме купца Сафьянщикова на Советской набережной, 9. Художники заняли это здание ещё в 1986 году, что помогло сохранить памятник архитектуры второй половины XIX века и превратило его в центр творческой жизни города.

Мастерские 15 художников, авторская керамика, галерея современного искусства «Дом на Набережной», а также кузнечная мастерская «Школа кузнецов» на сегодняшний день работают в доме.

Организаторы приглашают всех желающих посетить выставку и стать частью праздника искусства и творчества.

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