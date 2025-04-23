Восемь месяцев проведёт в колонии задолжавшая детям 800 тысяч рублей жительница Пскова

11:25, 23 апреля 2025, ПАИ

Восемь месяцев проведёт в колонии задолжавшая детям 821 тысячу рублей в качестве алиментов 49-летняя жительница Пскова. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Ранее женщина уже имела непогашенную судимость за аналогичное преступление. На суде выяснилось, что псковичка должна была отчислять четверть своих доходов на содержание дочери до её совершеннолетия. Однако никаких отчислений женщина не совершала. В результате её долг составил 418 тысяч рублей. Общая сумма долга на двух детей превысила 821 тысячу рублей.

В результате суд признал псковичку виновной в неоднократной неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей и приговорил её к 8 месяцам колонии общего режима.