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Общество

В Пскове, Острове и Великих Луках почтят память погибших в результате радиационных катастроф

25 апреля в 12:00 в Острове у мемориала ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС и 26 апреля в 12:00 у памятного знака на площади Павших борцов в Пскове и в Великих Луках у памятного знака ликвидаторам пройдут траурные митинги. Об этом ПАИ сообщили в региональной организации Союз «Чернобыль».

В 39-ю годовщину аварии на ЧАЭС организаторы приглашают участников ликвидации последствий катастроф и членов их семей почтить память ликвидаторов и жерт радиационных аварий.

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