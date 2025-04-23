В Пскове, Острове и Великих Луках почтят память погибших в результате радиационных катастроф

11:33, 23 апреля 2025, ПАИ

25 апреля в 12:00 в Острове у мемориала ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС и 26 апреля в 12:00 у памятного знака на площади Павших борцов в Пскове и в Великих Луках у памятного знака ликвидаторам пройдут траурные митинги. Об этом ПАИ сообщили в региональной организации Союз «Чернобыль».

В 39-ю годовщину аварии на ЧАЭС организаторы приглашают участников ликвидации последствий катастроф и членов их семей почтить память ликвидаторов и жерт радиационных аварий.