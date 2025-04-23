Прощание с «шефом» ориентирования: псковичи проводили в последний путь Валентина Никитина

12:04, 23 апреля 2025, ПАИ

Прощание с основоположником спортивного ориентирования в Псковской области Валентином Никитиным прошло в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 23 апреля. Проводить Валентина Алексеевича в последний путь пришли более 100 человек.

Печальная весть собрала в соцсетях основанного Валентином Алексеевичем клуба «Русь» больше сотни комментариев – друзья, знакомые и просто любители спортивного ориентирования выражали соболезнования родным и близким. С уходом этого человека ушла и целая эпоха. Для многих в Псковской области и за её пределами это большая утрата. О потере выдающегося подвижника спортивного ориентирования скорбят по всей стране.



Фото: здесь и далее ПАИ



Фото: здесь и далее ПАИ



Фото: здесь и далее ПАИ



Фото: здесь и далее ПАИ



Фото: здесь и далее ПАИ



Фото: здесь и далее ПАИ











Никитин Валентин Алексеевич родился 15 ноября 1941 года. Окончил Псковский индустриальный техникум (1960 год), много лет работал на заводе «Псковмаш». С 1962 года стал заниматься ориентированием в туристической секции Псковского машиностроительного завода, а в 1972-м возглавил Псковскую областную федерацию.

Благодаря ему регион стал центром крупных соревнований, включая международные состязания «Русь» (бывший «Мемориал Матросова»), где в 1988 году на старт вышли более 5 500 спортсменов из 156 городов – это рекорд Советского Союза.

Инициатор масштабных проектов: «Кубок СССР» (1983–1992), учебные лагеря для ориентировщиков разных возрастов, создание совместно со специальными бригадами 143 спортивных карт, включая карты центра ориентирования «Алоль» площадью более 550 квадратных километров. Как тренер, подготовил более 50 мастеров спорта. Его воспитанники входили в сборные СССР и России. Среди них – чемпионка мира в командной дисциплине Ираида Никитина, чемпионка мира по зимнему ориентированию среди ветеранов Наталья Гусева, шестикратный паралимпийскй чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов и другие.

Основал клуб «Русь», который в 2000 году стал лучшим в России по работе по месту жительства среди спортклубов. В семье Никитиных – пять мастеров спорта, чемпионы СССР и России – целая династия выдающихся спортсменов.

За свою многолетнюю деятельность награждён званиями «Заслуженный работник физической культуры России», «Почётный гражданин Пскова», медалями и знаками отличия. Также он был почётным членом Федерации спортивного ориентирования России.

Ориентировщики называли Валентина Алексеевича не иначе как шеф. На протяжении десятилетий в Псковской области сезон ориентирования традиционно завершается соревнованиями «Марафон шефа». В нынешнем году эти состязания пройдут уже в 39-й раз.