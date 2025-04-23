Минпросвещения РФ разработает законопроект о введении оценки за поведение
Законопроект, предусматривающий официальное введение оценки за поведение в российских школах, разработает Минпросвещения РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова во время расширенного заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по образованию.
«Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет», – подчеркнул министр.
Ранее Сергей Кравцов говорил о пробном введении системы оценок за поведение учащихся с начала нового учебного года. Подробнее об этом читайте здесь.
Введение оценки за поведение может привести к конфликтам, считает директор псковского лицея
Около шести тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за объекты благоустройства по нацпроекту
Михаил Ведерников – о голосовании по благоустройству: Какие территории смогут преобразиться – решать вам