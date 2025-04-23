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Общество

Минпросвещения РФ разработает законопроект о введении оценки за поведение

Законопроект, предусматривающий официальное введение оценки за поведение в российских школах, разработает Минпросвещения РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова во время расширенного заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по образованию.

«Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет», – подчеркнул министр.

Ранее Сергей Кравцов говорил о пробном введении системы оценок за поведение учащихся с начала нового учебного года. Подробнее об этом читайте здесь.

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