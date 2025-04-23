Больше двух тысяч человек опросили следователи по делу о пропавших в Великих Луках школьниках

12:36, 23 апреля 2025, ПАИ

Следственный комитет России не прекращает поиски школьников Павла Матросова и Валентины Корик из Великих Лук, похищенных в 2007 году. По делу опрошены больше двух тысяч человек, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Кроме того, проведено 43 осмотра мест происшествия, 80 выемок и обысков, 104 осмотра предметов и документов, 274 опознания по фотографиям, состоялось 144 судебных экспертизы.

Помимо сотрудников СУ СК России по Псковской области к расследованию привлечены ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Псковской области и петербургский отдел криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу.

По уголовному делу продолжается комплекс следственных, оперативно-разыскных и поисковых мероприятий, устанавливаются и допрашиваются люди, которые могут обладать значимой для следствия информацией.

Напомним, 29 января 2007 года около 13:00 после окончания занятий школьники и их одноклассница направились в сторону своего дома через близлежащий двор, где к ним обратился незнакомый мужчина, представившийся кинорежиссером из Москвы. Он предложил принять участие в съемках художественного фильма о космосе, пояснив, что для этого необходимо проследовать за ним и сфотографироваться. Матросов и Корик согласились и ушли с ним в неизвестном направлении, после этого об их судьбе ничего не известно. Третья школьница отправилась домой.

Лица, обладающие значимой информацией по делу, могут сообщить ее по номерам: 8(981) 350-71-57, 8 (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона). МВД России объявлено вознаграждение в размере двух миллионов рублей за предоставление информации, которая поспособствует установлению местонахождения детей или лиц, их похитивших.

СУ СК РФ по Псковской области призывает СМИ соблюдать профессиональную этику и использовать только официальные источники информации, избегая спекуляций, недостоверных данных и проявляя уважение к чувствам родных и близких пропавших детей.