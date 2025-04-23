Автомобиль опрокинулся после ДТП на выезде из Пскова
Два автомобиля Nissan и Kia столкнулись на пересечении Ленинградского и Крестовского шоссе в Пскове сегодня, 23 апреля. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
После столкновения одна из машин опрокинулась. Пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
На месте работают скорая помощь, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Больше двух тысяч человек опросили следователи по делу о пропавших в Великих Луках школьниках
Мошенники в России начали массово обманывать школьников. Чего они хотят и как защитить ребёнка