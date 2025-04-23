Автомобиль опрокинулся после ДТП на выезде из Пскова

12:41, 23 апреля 2025, ПАИ

Два автомобиля Nissan и Kia столкнулись на пересечении Ленинградского и Крестовского шоссе в Пскове сегодня, 23 апреля. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

После столкновения одна из машин опрокинулась. Пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На месте работают скорая помощь, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.