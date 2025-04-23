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Происшествия

Автомобиль опрокинулся после ДТП на выезде из Пскова

Два автомобиля Nissan и Kia столкнулись на пересечении Ленинградского и Крестовского шоссе в Пскове сегодня, 23 апреля. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове на пересечении Ленинградского и Крестового шоссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

После столкновения одна из машин опрокинулась. Пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На месте работают скорая помощь, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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