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Спорт

Спортсмены Псковской области участвуют в первенстве России по плаванию

Спортсмены Псковской области участвуют в первенстве России по плаванию среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения, которое проходит в Саранске. Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.

Спортсмены Псковской области участвуют в первенстве России по плаванию. Фото: Федерация плавания Псковской области

Команду Псковской области представляют воспитанники спортшколы «Барс» Максим Селягин, Захар Пименов, Юлия Паль, Владислава Зуйкова и Ксения Егорова.

В первые два дня стартов псковичи не смогли отобраться в финал ни в одной дисциплине.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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