Спортсмены Псковской области участвуют в первенстве России по плаванию

13:11, 23 апреля 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области участвуют в первенстве России по плаванию среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения, которое проходит в Саранске. Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.

Команду Псковской области представляют воспитанники спортшколы «Барс» Максим Селягин, Захар Пименов, Юлия Паль, Владислава Зуйкова и Ксения Егорова.

В первые два дня стартов псковичи не смогли отобраться в финал ни в одной дисциплине.

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