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Депутат Алеся Михачёва станет гостьей программы «Среда обитания»

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу № 2 Алеся Михачёва станет гостьей программы «Среда обитания» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 апреля, в 14:00.

Алеся Михачёва. Фото: ПАИ

Что представляет собой территория округа и есть ли у него свои особенности? Много ли там активистов и помогает ли ей в работе с ними опыт организации волонтёрской деятельности депутата? Как в округе обстоит ситуация с созданием ТОС и какие у них проекты? Много ли в Псковской области сторонниц «Женского движения «Единой России», чем занимается его региональное отделение и какие проекты реализует?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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