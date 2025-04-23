В Опочке водитель ВАЗ-2105 врезался в дерево и погиб на месте
В Опочке 61-летний водитель ВАЗ-2105 врезался в дерево и погиб на месте, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель двигался по улице Калинина, однако у дома №1 не справился с управлением транспортного средства и врезался в дерево. Водитель погиб до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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