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Происшествия

В Опочке водитель ВАЗ-2105 врезался в дерево и погиб на месте

В Опочке 61-летний водитель ВАЗ-2105 врезался в дерево и погиб на месте, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Опочке
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Опочке
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Опочке
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Опочке
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель двигался по улице Калинина, однако у дома №1 не справился с управлением транспортного средства и врезался в дерево. Водитель погиб до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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