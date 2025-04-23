Для россиян работает горячая линия по профилактике инфекций в майские праздники

14:45, 23 апреля 2025, ПАИ

Для россиян работает Всероссийская горячая линия по профилактике инфекционных заболеваний и острых кишечных инфекций в майские праздники. Консультацию можно получить по телефону 8-800-555-49-43 до 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты расскажут о профилактике инфекционных заболеваний на массовых мероприятиях, а также о том, что делать при отравлении.

Кроме того, на горячей линии можно будет получить консультации по вопросам несанкционированной торговли, узнать о процедуре возврата билетов на культурно-массовые мероприятия, а также о защите прав граждан при оплате туров, гостиниц и отелей.