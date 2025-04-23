Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для россиян работает горячая линия по профилактике инфекций в майские праздники

Для россиян работает Всероссийская горячая линия по профилактике инфекционных заболеваний и острых кишечных инфекций в майские праздники. Консультацию можно получить по телефону 8-800-555-49-43 до 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты расскажут о профилактике инфекционных заболеваний на массовых мероприятиях, а также о том, что делать при отравлении.

Кроме того, на горячей линии можно будет получить консультации по вопросам несанкционированной торговли, узнать о процедуре возврата билетов на культурно-массовые мероприятия, а также о защите прав граждан при оплате туров, гостиниц и отелей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2025

Вернётся ли зима в Европейскую Россию, рассказали метеорологи
23 апреля 2025

Щенка в катастрофическом состоянии бросили у военного госпиталя в Пскове
23 апреля 2025

В Комарово на ПМЖ: как ипотека гонит россиян в частные дома
23 апреля 2025

Почему в её округе только одно ТОС, объяснила Алеся Михачёва
23 апреля 2025

Тема поддержки участников СВО стала ключевой на социальном комитете областного Собрания
23 апреля 2025

Приёмы граждан своего округа Алеся Михачёва планирует проводить в школах
23 апреля 2025

Дмитрий Яковлев: Псковская область – один из немногих регионов, которые могут похвастаться четырёхэтажным Домом молодёжи
23 апреля 2025

Северный ветер не даст псковичам согреться

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...