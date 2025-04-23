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Финальный этап чемпионата Псковской области по волейболу стартует 25 апреля

Финальный этап чемпионата Псковской области по волейболу среди мужских и женских команд пройдёт в Пскове с 25 по 27 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Финальный этап чемпионата Псковской области по волейболу стартует 25 апреля. Фото: ПАИ

В состав участников мужского финального турнира вошли команды из Псковского района, Великих Лук, Пскова и Палкинского района. У женщин за чемпионство поборются коллективы, представляющие Псковский район, Великие Луки, Псков и Пыталовский район.

Первая игра соревнований запланирована 25 апреля в 16:30 между женскими составами Псковского и Пыталовского районов. Завершатся состязания матчем между мужчинами из Пскова и Псковского района 27 апреля в 16:00. Всего на выходных пройдёт 12 игр.

Финалисты чемпионата прошли два этапа, прежде чем побороться за главные призы состязаний.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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