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Общество

Псков готовится к насыщенной майской программе: автопробег «Непокорённые», визит олимпийской чемпионки и новые мероприятия для молодёжи

О предстоящих событиях в Пскове рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

Одним из ключевых событий станет автопробег «Непокорённые», который стартует сразу после Дня Победы. Уже 14 мая в Псковскую область приедут участники из разных регионов России и Белоруссии. Также ожидается визит особого гостя – олимпийской чемпионки. Имя спортсменки пока держится в секрете, однако уже известно, что она примет участие в спортивных мероприятиях, которые будут организованы специально для псковской молодёжи.

«Пройдут обучающие мероприятия в ПсковГУ. Ребята проведут и экскурсию в Псковском кремле», – добавил гость программы. Особое внимание будет уделено патриотическим акциям: «Вахта Памяти», «Мы помним».

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