Тема поддержки участников СВО стала ключевой на социальном комитете областного Собрания

15:11, 23 апреля 2025, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха рассмотрел профильные вопросы апрельской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект, связанный с мерами поддержки участников СВО и членов их семей, депутатам представила председатель комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова. Речь идёт о расширении вариантов выбора земельных участков, которые бесплатно предоставляются этой категории граждан. Сейчас это могут быть земли, предназначенные только для индивидуального жилищного строительства. В новой редакции закона участники СВО и члены их семей вправе получить земельные участки, расположенные в садоводческих некоммерческих товариществах.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

























«Например, в Пскове 775 свободных земельных участков с видом разрешённого использования «для ведения садоводства». Почему бы не дать возможность участникам СВО оформить эти участки, поскольку большинство из них расположены в СНТ, где есть подъезды и электричество», – пояснила руководитель исполнительного органа.

Игорь Дитрих уточнил, смогут ли собственники таких участков использовать их для жилищного строительства. Специалист подтвердила, что в СНТ можно построить как жилой, так и садовой дом, для чего не требуется изменения разрешённого вида использования. Члены комитета рекомендовали принять законопроект.

Тема поддержки участников специальной военной операции стала ключевой и при рассмотрении доклада уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова. Правозащитник обратил внимание на двукратный рост в прошлом году количества обращений, большая часть из которых так или иначе связана с СВО. Отдельно он остановился на вопросах медицинского обслуживания участников боевых действий, в том числе в гражданских учреждениях здравоохранения. Игорь Дитрих согласился, что эта тема не должна остаться без внимания, и предложил уполномоченному совместно с правительственным комитетом здравоохранения проработать все проблемные вопросы, а затем доложить о результатах на одном из заседаний парламентского комитета. Эта договорённость зафиксирована в решении комитета.

Члены социального комитета также заслушали доклад уполномоченного по защите прав ребёнка Наталии Соколовой. По итогам выступления депутат и главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко поинтересовалась перспективами отмены единого государственного экзамена. «В последнее время всё чаще звучит мнение о минусах ЕГЭ из-за негативного влияния такой формы экзамена на психологическое состояние выпускников, родителей, семей», – сказала парламентарий.

Наталия Соколова отметила, что за последние пять лет в её адрес не поступало жалоб на нарушения прав детей при проведении экзаменов, однако в целом по стране недостатки фиксируются. В связи с этим проводится большая работа по минимизации стресса для выпускников. «Жалобы на досмотры и обыски школьников перед экзаменом привели к необходимости пересмотреть правила проведения ЕГЭ и исключить положения, которые нарушают права несовершеннолетних», – отметила правозащитник.

Следующий вопрос Анастасии Повторейко касался деструктивных объединений подростков, которые проводят свободное время на фудкортах торговых центров. Детский правозащитник назвала это явление серьёзной проблемой и рассказала, какими путями её пытаются решить в регионе. Подростков пытаются привлечь к участию в трудовых отрядах, общественных организациях и добровольческих объединениях. Кроме того, обсуждается возможность создания пространства, где дети смогут собираться вместе, при этом при желании смогут пообщаться с психологом, юристом или священником.

«У меня нет никаких вопросов, настолько тесно мы работаем с детским уполномоченным», – отметила заместитель председателя парламентского комитета, директор великолукской школы Елена Даньшова и поблагодарила правозащитника «за работу напрямую с детьми и абсолютно неформальный подход».

Доклады уполномоченных будут заслушаны на 44-й сессии Собрания в четверг, 24 апреля.