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Общество

Сноса овощного киоска на улице Труда добивается администрация Пскова

Сноса овощного киоска на улице Труда добивается администрация Пскова. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.

Ранее между городской администрацией и торговым домом «Победа» действовал договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг у дома №39 на улице Труда. Однако затем общество продало киоск индивидуальной предпринимательнице и расторголо существовавший договор. При этом новый собственник торгового объекта новый договор так и не оформил, поэтому администрация обратилась в суд с требованием демонтировать киоск.

Заседание назначено на 14 мая.

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