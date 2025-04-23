Сноса овощного киоска на улице Труда добивается администрация Пскова

15:19, 23 апреля 2025, ПАИ

Сноса овощного киоска на улице Труда добивается администрация Пскова. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.

Ранее между городской администрацией и торговым домом «Победа» действовал договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг у дома №39 на улице Труда. Однако затем общество продало киоск индивидуальной предпринимательнице и расторголо существовавший договор. При этом новый собственник торгового объекта новый договор так и не оформил, поэтому администрация обратилась в суд с требованием демонтировать киоск.

Заседание назначено на 14 мая.