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Возможности для привлечения профессионалов в сферу туризма ищут в Пскове

Семинар «Развитие кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства Псковской области», организованный региональным комитетом по туризму, состоялся в Пскове сегодня, 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Фото: комитет по туризму Псковской области

В мероприятии приняли участие работодатели из сферы туризма, представители образовательных учреждений и региональных властей, которые обсудили ключевые вопросы, касающиеся будущего отрасли.

  • Кадровый потенциал туризма: семинар в Пскове собрал экспертов для обсуждения будущего отрасли
    Фото: комитет по туризму Псковской области
  • Кадровый потенциал туризма: семинар в Пскове собрал экспертов для обсуждения будущего отрасли
    Фото: комитет по туризму Псковской области
  • Кадровый потенциал туризма: семинар в Пскове собрал экспертов для обсуждения будущего отрасли
    Фото: комитет по туризму Псковской области
  • Кадровый потенциал туризма: семинар в Пскове собрал экспертов для обсуждения будущего отрасли
    Фото: комитет по туризму Псковской области
  • Кадровый потенциал туризма: семинар в Пскове собрал экспертов для обсуждения будущего отрасли
    Фото: комитет по туризму Псковской области
  • Кадровый потенциал туризма: семинар в Пскове собрал экспертов для обсуждения будущего отрасли
    Фото: комитет по туризму Псковской области
  • Кадровый потенциал туризма: семинар в Пскове собрал экспертов для обсуждения будущего отрасли
    Фото: комитет по туризму Псковской области

Участники семинара отметили, что обеспечение кадрами является важнейшей задачей для успешного развития туризма в регионе. Качество обслуживания, профессионализм сотрудников и соответствие их навыков современным требованиям рынка – это факторы, которые напрямую влияют на привлекательность Псковской области для туристов.

Одним из ключевых вопросов в повестке дня стало формирование контрольных цифр приёма в учебные заведения на 2025/26 учебный год с учётом потребностей работодателей. Это поможет обеспечить рынок труда квалифицированными специалистами, соответствующими запросам индустрии.

Также были представлены услуги областного центра занятости населения для работодателей и возможные варианты сотрудничества.

Обсуждались вопросы заключения соглашений о практическом обучении студентов на предприятиях туристической сферы, а также инициатива по созданию специализированных образовательных программ в ответ на запросы работодателей. В качестве примера был приведен опыт подготовки горничных в колледже ПсковГУ.

В завершение семинара была озвучена идея создания кадрового туристического коворкинга «Встреча с работой мечты» Псковского филиала РМАТ, который объединит усилия образовательных учреждений, бизнеса и региональных властей для решения вопросов кадрового обеспечения и трудоустройства выпускников.

Все выступающие подчеркнули важность прямого взаимодействия между работодателями и профильными учебными заведениями.

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