Первый этап Кубка Великих Лук по плаванию пройдёт 26 апреля

15:41, 23 апреля 2025, ПАИ

Первый этап Кубка Великих Лук по плаванию «День спринтера» состоится в бассейне Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в великолукской детско-юношеской спортивной школе № 3.

В программу состязаний вошли заплывы на 50 метров вольным стилем, а также 100 метров брассом, на спине, баттерфляем, вольным и комплексом.

Награды состязаний разыграют среди юношей и девушек в четырёх возрастных группах. 26 апреля в 13:00 начнётся разминка, после которой стартуют соревновательные заплывы.

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