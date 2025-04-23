ФК «Псков» сыграл вничью в первом матче домашнего Кубка регионов

16:00, 23 апреля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью с «ГУОР-Карелией» – 1:1 в первом матче Кубка регионов, игры которого проходят на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Счёт в матче открыл нападающий петрозаводской команды Матвей Дуденков на 20-й минуте встречи. Спустя десять минут псковичи отыгрались, а гол на свой счёт записал ветеран псковского футбола Антон Шишаев. Вторая половина встречи обошлась без забитых мячей.

Следующий матч в рамках группового этапа «Псков» проведёт 25 апреля в 14:00 против действующего обладателя трофея «Приозерска» из Ленинградской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».