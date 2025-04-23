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Общество

Движение грузовиков по дороге Струги Красные – Зовка закрыли до 22 мая

Временное прекращение движения грузового автотранспорта по автомобильной дороге Струги Красные – Зовка вводится с 23 апреля по 22 мая, сообщается в группе «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте»

Запрет касается проезда большегрузных транспортных средств (с массой свыше 3,5 тонны) как с грузом, так и без него. В течение действия ограничений будут проводиться работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия дороги.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», – призвали водителей.

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