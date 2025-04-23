Битва хоров в разгаре. Продолжается детский художественный конкурс «Псковская весна – 2025»

17:19, 23 апреля 2025, ПАИ

В псковском Доме детского творчечства сегодня было весело и многолюдно: здесь собрались любители хорового пения из городских школ и учреждений дополнительного образования. Номинация «Хоровое пение» объединила 350 юных псковичей из 17 коллективов.

Пока одни готовились в фойе – переодевались, строились, распевались, другие уже показывали свое музыкальное и художественное мастерство на сцене. Многие коллективы не просто исполняли свои композиции, но и привносили ноту театральности: держали в руках и флаги, и транспаранты, и голубей – символов мира, и портреты своих героев-прапрадедов. Ведь в этом, юбилейном победном году конкурс посвящен Году защитника Отечества.

«Дарите радость людям»

Хор школьников «Бусинка» из 9-й школы объединил 40 ребят с 2-го по 6-й классы. Юные артисты выступили с песней Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Дарите радость людям».

Пятиклассницы Кира Грибалева и Ярослава Харина признались, что им очень нравится выступать: «На сцене так здорово, и вообще, потом чувствуешь себя увереннее. А дома слова песен не отпускают, потом хочется все время напевать».

Руководитель сорока участников – бусинок из 9-й школы, учитель музыки Ирина Лебедева рассказала о своей «поющей компании».

«У нас простой школьный хор, всего один час в неделю мы занимаемся. Мы умеем дружить, юморить, знаем, что такое коллективизм, уважение и чувство локтя – все это познаем через хоровое пение».

Педагог заметила, что популярная телепрограмма «Битва хоров» сыграла свою важную роль – способствовала популяризации хорового пения. Также она добавила, как очень важно подобрать детский музыкальный репертуар.

«Например, «Часики» – произведение на одну страничку и 32 такта – очень простая и добрая песенка, малоизвестная, рассчитанная на детей младшего школьного возраста, но состоящая из разных штрихов, которыми можно поиграть. А «Точка, точка, запятая» из одноименного фильма — это практически жизненная программа, детская песенка со взрослой философией. Поэтому учитываем вокальные возможности детей и подбираем доходчивые произведения с прицелом на будущее».

«Вылетаешь на крыльях»

Концертмейстер детского хора, педагог с 56-летним стажем Нелли Ефремова воспитывает уже четвертое поколение юных псковичей, развивая их художественный и эстетический вкус. Как привлечь и увлечь детей, она знает благодаря своему богатому профессиональному опыту. И секрет очень прост.

«Я этим живу, мне самой интересно, я и пою, и дирижирую, и играю на фортепиано. Надеюсь, какую-то часть этого интереса передаю детям своим отношением к делу. Если у ребят сияют глаза во время выступления, сама вылетаешь как на крыльях», – поделилась Нелли Ефремова и подчеркнула, что музыкой и пением нужно заниматься детям сразу же с 1-го класса.

С 1967 года

«Псковская весна» как конкурс художественной самодеятельности проводится в нашем городе с 1967 года, – напомнила его предысторию директор Дома детского творчества Елена Неруш. – Наверное, каждый школьник, выросший в Пскове, прошел через него. Ведь весна – это радость, детское творчество – тоже радость, а искусство всегда и всем дает положительные эмоции».

В 2025 году конкурс состоит из 7 номинаций: «Слово», «Вокал», «Хоровое пение», «Фольклор», «Театр», «Инструментальная музыка», «Хореография» и охватит около 3500 школьников.

Кстати, последние 10 лет он проводится на базе Дома детского творчества, а до этого жюри выезжало в каждую школу.

«Управление образования администрации Пскова поддерживает этот конкурс, ведь его главная цель – развитие детских способностей, раскрытие потенциала ребенка. И конечно, на нашей площадке ребята знакомятся с выступлениями сверстников из других школ», – добавила руководитель.

Конкурс еще не заканчивается, впереди другие номинации и другие участники, которые идут своей весенней дорогой и которых объединяет любовь к слову, музыке, театру, танцу и народным традициям.