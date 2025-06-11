Один из старейших коллективов Амурской области выступит на Всероссийском хоровом фестивале в Пскове

09:04, 11 июня 2025, ПАИ

Один из старейших творческих коллективов Амурской области – Амурский камерный хор «Возрождение» выступит на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского 13 июня в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 2024 году Амурскому камерному хору «Возрождение» исполнилось 45 лет. Руководитель – заслуженный работник культуры Амурской области Елена Беляева.

«На протяжении многих лет коллектив становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Неоднократно коллектив был приглашён для участия в концертах и хоровых фестивалях в Китай – Шанхай, Харбин, Хэйхе. За один концертный сезон коллектив презентует до десяти разных тематических программ. Всё это возможно благодаря молодому составу хора, средний возраст артистов – 25–35 лет. Ждём всех 13 июня в 20:00 в Псковском кремле», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Фестиваль в Пскове продлится три дня – с 13 по 15 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.