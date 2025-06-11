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Общество

Псков, Изборск и ещё 23 города: фотовыставка «Красавица Россия» работает в Москве

Фотовыставка «Красавица Россия», посвящённая различным регионам страны, работает в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Автор представленных на выставке работ Владимир Ларин посвятил долгие годы путешествиям по России, сообщается на сайте ЦМТ.

Фотовыставка «Красавица Россия» знакомит с богатой культурой России, её многовековой историей и глубокими традициями, удивительными местами и величественными пейзажами. Экспозиция включает более 70 снимков из 20 регионов, 25 городов и девяти островов. Большинство фотографий сопровождаются аудиогидом с подробным описанием места, где сделан снимок, или историей, связанной с ним.

Посетители выставки могут увидеть красоту Сибири, Дальнего Востока, Байкала, Карелии, Заполярья и Золотого кольца. Также представлены города Центрального федерального округа и Северо-Запада, включая Псков, Изборск и Великий Новгород.

Выставка продлится до 20 июня. Вход свободный.

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