Опубликована программа фестиваля «Исаборг-2025»

19:41, 10 июня 2025, ПАИ

Что ждёт псковичей на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг-2025», рассказали ПАИ организаторы.

Фестиваль пройдёт в Изборске с 13 по 15 июня. Программа мероприятия включает мужской конкурс, где участникам предстоит выполнить боевое задание и ответить на каверзные вопросы, женский конкурс памяти Ани Быковой с эстафетой, кулинарным конкурсом и художественным этапом, а также мастер-класс по обработке мыльного камня.

Гости фестиваля смогут посетить ремесленные ряды, лектории, мастер-класс по танцам. Также здесь пройдут индивидуальные и командные лучные турниры, суличный турнир. Первые этапы будут отборочными, за них начислят баллы. Лучшие лучники поборются за призы.

Помимо этого, организаторы обещают состязания воинских отрядов в различных условиях, круглый стол с мастером кузнечного дела, мастером-оружейником Борисом Миловым, круглый стол «О наболевшем в реконструкции», турнир по настольным играм и выступление музыкальной группы «Трикветрум».

Программу мероприятия можно посмотреть здесь.