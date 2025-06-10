Князь Довмонт пригласил псковичей на фестиваль исторической реконструкции

23:50, 10 июня 2025, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 28 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Реконструктор, переодевшись в князя Довмонта, пригласил гостей на праздник: «Дорогие псковичи и гости славного города! Приглашаю вас на праздник, который состоится 28 июня в 12:00 в самом центре нашего города. Вы увидите битвы дружин, поединики опытнейших воинов, сможете погрузиться в жизнь Средневековья, увидеть танцы и узнать, как жили наши предки».