Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Собрание уникальных экспонатов из Изборска представят в Вологодской области

13 июня в Белозерском областном краеведческом музее в Вологодской области откроется выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история». Здесь будут представлены предметы этнографии из коллекции Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»: традиционные народные костюмы русских и сето, образцы ткачества, вышивки и кружева, предметы быта, сообщается на сайте краеведческого музея.

Фото с сайта Белозерского музея

Особое место в экспозиции занимают украшения женщин сето в сочетании с национальным костюмом: черным сарафаном, льняной рубахой, украшенной красными, пурпурными вставками орнамента, поражающими своей красотой и богатством.

Одними из главных экспонатов являются уникальные сетоские боговы полотенца.

Сето – коренной малочисленный народ РФ, проживающий на территории Псковской области более 500 лет. Музей-заповедник «Изборск» бережно хранит его культуру и традиции, ведь на сегодняшний день представителей сето в Псковской области не более 250 человек.

В Изборске создана экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история», работает Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, где проходят экскурсии и мастер-классы, ежегодно при поддержке правительства Псковской области проходят Детский летний лингвистический лагерь и Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2025

Собрание уникальных экспонатов из Изборска представят в Вологодской области
10 июня 2025

Осада Пскова польским королём: Третьяковская галерея выставила историческое полотно
10 июня 2025

Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку о Псковской области
10 июня 2025

Псковский ансамбль завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе
10 июня 2025

13 и 14 июня на органе в Печорах сыграет народный артист России
10 июня 2025

Песни детства прозвучат на Всероссийском хоровом фестивале имени Гривского в Пскове
09 июня 2025

Чем удивят гостей концерта «Моя судьба – моя держава!» в Пскове, рассказал организатор
09 июня 2025

Вышел новый выпуск издания «Михайловская пушкиниана»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...