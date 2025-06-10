Собрание уникальных экспонатов из Изборска представят в Вологодской области

16:05, 10 июня 2025, ПАИ

13 июня в Белозерском областном краеведческом музее в Вологодской области откроется выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история». Здесь будут представлены предметы этнографии из коллекции Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»: традиционные народные костюмы русских и сето, образцы ткачества, вышивки и кружева, предметы быта, сообщается на сайте краеведческого музея.

Особое место в экспозиции занимают украшения женщин сето в сочетании с национальным костюмом: черным сарафаном, льняной рубахой, украшенной красными, пурпурными вставками орнамента, поражающими своей красотой и богатством.

Одними из главных экспонатов являются уникальные сетоские боговы полотенца.

Сето – коренной малочисленный народ РФ, проживающий на территории Псковской области более 500 лет. Музей-заповедник «Изборск» бережно хранит его культуру и традиции, ведь на сегодняшний день представителей сето в Псковской области не более 250 человек.

В Изборске создана экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история», работает Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, где проходят экскурсии и мастер-классы, ежегодно при поддержке правительства Псковской области проходят Детский летний лингвистический лагерь и Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».