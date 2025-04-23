Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Территорию Псковской детской областной больницы обработали от клещей

Обработку от клещей провели на территории Псковской детской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Обработка территории от клещей. Фото: группа Псковской детской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»

Из-за раннего наступления тёплой погоды и высоких температур клещи проснулись раньше времени. На территории города уже обработано 16,3 % от запланированного объёма, а именно 110 гектаров земли.

Всего планируется обработать 675 гектаров в городе и 190 гектаров в летних оздоровительных лагерях.

Напомним, что первый укус клеща был зарегистрирован в Псковской области 12 марта, а через месяц число пострадавших возросло до ста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2025

Стало известно, по каким улицам побегут участники эстафеты «Псковской правды»
23 апреля 2025

Два ресторана из Пскова признаны лучшими в России
23 апреля 2025

Территорию Псковской детской областной больницы обработали от клещей
23 апреля 2025

С 100-летним юбилеем поздравили ветерана Георгия Давыдова в Пскове
23 апреля 2025

Движение грузовиков по дороге Струги Красные – Зовка закрыли до 22 мая
23 апреля 2025

Денис Мацуев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»
23 апреля 2025

Движение транспорта ограничат сразу на нескольких улицах Пскова
23 апреля 2025

Возможности для привлечения профессионалов в сферу туризма ищут в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...