Территорию Псковской детской областной больницы обработали от клещей

16:53, 23 апреля 2025, ПАИ

Обработку от клещей провели на территории Псковской детской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Из-за раннего наступления тёплой погоды и высоких температур клещи проснулись раньше времени. На территории города уже обработано 16,3 % от запланированного объёма, а именно 110 гектаров земли.

Всего планируется обработать 675 гектаров в городе и 190 гектаров в летних оздоровительных лагерях.

Напомним, что первый укус клеща был зарегистрирован в Псковской области 12 марта, а через месяц число пострадавших возросло до ста.