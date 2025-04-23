Территорию Псковской детской областной больницы обработали от клещей
Обработку от клещей провели на территории Псковской детской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.
Из-за раннего наступления тёплой погоды и высоких температур клещи проснулись раньше времени. На территории города уже обработано 16,3 % от запланированного объёма, а именно 110 гектаров земли.
Всего планируется обработать 675 гектаров в городе и 190 гектаров в летних оздоровительных лагерях.
Напомним, что первый укус клеща был зарегистрирован в Псковской области 12 марта, а через месяц число пострадавших возросло до ста.