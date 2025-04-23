Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Пскове
Автомобиль Lada Kalina сбил 14-летнего ребёнка на пешеходном переходе у дома № 42 на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Ребёнка госпитализировали с различными травмами в медицинское учреждение.
На месте ДТП работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции.
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