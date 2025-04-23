Псковские гребцы выиграли серебро всероссийских соревнований в двойках

17:20, 23 апреля 2025, ПАИ

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин заняли второе место в финальной гонке двоек на дистанции 2 000 метров на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева». Состязания проходят в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковичи прошли отбор в главный финал, заняв первое место в полуфинальной гонке. В финале участвовали шесть экипажей из Пскова, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Забродин и Усанов завоевали серебро с результатом 7 минут 21 секунда, уступив три секунды петербуржцам Даниилу Старову и Николаю Дементьеву. Тройку лидеров замкнул ещё один петербургский тандем Арсения Кудряшова и Артемия Крашенинникова.

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