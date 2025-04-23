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Спорт

Великолучанка Александра Савенкова стала призёром Кубка панды по стрельбе из лука в Китае

Великолучанка Александра Савенкова выиграла бронзу Кубка панды по стрельбе из лука, который прошёл в Китае. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Великолучанка Александра Савенкова стала призёром «Кубка Панды» по стрельбе из лука в Китае. Фото: организаторы соревнований

Сборную России, в состав которой входит Савенкова, пригласили на турнир в город Фопин провинции Шэньси. Город известен своим природным заповедником, расположенным посреди гор Циньлин. Там проживает самая плотная популяция диких панд в Китае – 67 особей. В соревнованиях принимали участие спортсмены из спортивных клубов Китая и сборная России. Всего было 418 участников.

Одна из панд заповедника. Фото предоставила Александра Савенкова

Александра Савенкова дошла до полуфинала в личном зачёте в блочном луке, где уступила соотечественнице Диане Ошоровой – 142:147. В матче за бронзу великолучанка выиграла у китайской спортсменки – 146:141. Победителем состязаний стала ещё одна представительница Китая.

«Соревнования были классные. Все были очень дружелюбные и гостеприимные. С нами все фотографировались и просили автографы. Ну и панды очень классные. Их я увидела впервые. В целом мне в Китае всегда нравилось», – поделилась впечатлениями Александра Савенкова.

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