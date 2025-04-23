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Общество

Два ресторана из Пскова признаны лучшими в России

Ресторан «Гельдт» из Пскова стал победителем всероссийской премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта». Рестор-бар «Моя история» при отеле «Покровский» признан лучшим в России рестораном при гостинице. Об этом сообщается на сайте премии.

Таким образом, в этом году две из четырёх ресторанных номинаций премии оказались за псковичами.

Фото из группы отеля "Покровский" в соцсети "ВКонтакте"

В номинации «Лучший шеф-повар в ресторане при отеле» победил повар из Туапсе, а лучшим завтраком признано угощение отеля в Саранске.

Всероссийская отельная премия проводится уже 11 лет. Награды Russian Hospitality Awards можно встретить в отелях по всей стране: от Калининграда до Владивостока.

С ресторанной сферой премия тоже взаимодействует: в состав жюри входят рестораторы и эксперты по сервису, оцениваются номинации, связанные с едой: лучший ресторан в отеле, завтрак, шеф-повар.

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