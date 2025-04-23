Стало известно, по каким улицам побегут участники эстафеты «Псковской правды»

17:21, 23 апреля 2025, ПАИ

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в центре Пскова 6 мая. Участники, как и в 1945 году, побегут по его центральным улицам, сообщили ПАИ в редакции газеты.

Маршрут №1 – смешанный, длина 3 080 метров, десять этапов (учащиеся 7–11 классов общеобразовательных школ и лицеев, вузов):

1 этап – мужской: длина 330 метров, старт – от автобусной остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

2 этап – женский: длина 200 метров, от улицы Некрасова по Октябрьскому проспекту до улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк»).

3 этап – мужской: длина 370 метров, от улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк») по Октябрьскому проспекту до улицы Ленина (сквер Влюблённых).

4 этап – женский: длина 370 метров, от улицы Ленина (сквер Влюблённых) вдоль ПсковГУ, вокруг площади Ленина по улице Советской до автобусной остановки «Площадь Ленина».

5 этап – мужской: длина 350 метров, от автобусной остановки «Площадь Ленина» по улице Советской до здания Псковского областного совета профсоюзов.

6 этап – женский: длина 350 метров, от здания Псковского областного совета профсоюзов по улице Советской до улицы Детской.

7 этап – мужской: длина 250 метров, от улицы Детской по улице Советской до улицы Георгиевской.

8 этап – женский: длина 290 метров, от улицы Георгиевской по улице Советской до площади Победы.

9 этап – мужской: длина 320 метров, от площади Победы по улице Кузнецкой до детской поликлиники № 1.

10 этап – женский: длина 250 метров, от детской поликлиники № 1 по улице Кузнецкой до парковки стадиона «Машиностроитель» – финиш.

Маршрут №2 – женский, мужской, длина 3 080 метров, десять этапов (вузы, учреждения среднего профессионального образования):

1 этап – длина 390 метров, старт – от автобусной остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

2 этап – длина 200 метров, от улицы Некрасова по Октябрьскому проспекту до улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк»).

3 этап – длина 370 метров, от улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк») по Октябрьскому проспекту до улицы Ленина (сквер Влюблённых).

4 этап – длина 380 метров, от улицы Ленина (сквер Влюблённых) вдоль ПсковГУ, вокруг площади Ленина по улице Советской до автобусной остановки «Площадь Ленина».

5 этап – длина 380 метров, от автобусной остановки «Площадь Ленина» по улице Советской до здания Псковского областного совета профсоюзов.

6 этап – длина 350 метров, от здания Псковского областного совета профсоюзов по улице Советской до улицы Детской.

7 этап – длина 260 метров, от улицы Детской по улице Советской до улицы Георгиевской.

8 этап – длина 290 метров, от улицы Георгиевской по улице Советской до площади Победы.

9 этап – длина 340 метров, от площади Победы по улице Кузнецкой до детской поликлиники № 1.

10 этап – длина 300 метров, от детской поликлиники № 1 по улице Кузнецкой до парковки стадиона «Машиностроитель» – финиш.

Маршрут №3 – смешанный, длина 3 080 метров, десять этапов (шестые классы и младше):

1 этап – мужской: длина 390 метров, старт – от автобусной остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

2 этап – женский: длина 200 метров, от улицы Некрасова по Октябрьскому проспекту до улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк»).

3 этап – мужской: длина 370 метров, от улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк») по Октябрьскому проспекту до улицы Ленина (сквер Влюблённых).

4 этап – женский: длина 380 метров, от улицы Ленина (сквер Влюблённых) вдоль ПсковГУ, вокруг площади Ленина по улице Советской до автобусной остановки «Площадь Ленина».

5 этап – мужской: длина 380 метров, от автобусной остановки «Площадь Ленина» по улице Советской до здания Псковского областного совета профсоюзов.

6 этап – женский: длина 350 метров, от здания Псковского областного совета профсоюзов по улице Советской до улицы Детской.

7 этап – мужской: длина 260 метров, от улицы Детской по улице Советской до улицы Георгиевской.

8 этап – женский: длина 290 метров, от улицы Георгиевской по улице Советской до площади Победы.

9 этап – мужской: длина 340 метров, от площади Победы по улице Кузнецкой до детской поликлиники № 1.

10 этап – женский: длина 300 метров, от детской поликлиники № 1 по улице Кузнецкой до парковки стадиона «Машиностроитель» – финиш.

Маршрут №4 – корпоративный, длина 3 080 метров, десять этапов (организации):

1 этап – длина 390 метров, старт – от автобусной остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

2 этап – длина 200 метров, от улицы Некрасова по Октябрьскому проспекту до улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк»).

3 этап – длина 370 метров, от улицы Пушкина (автобусная остановка «Детский парк») по Октябрьскому проспекту до улицы Ленина (сквер Влюблённых).

4 этап – длина 380 метров, от улицы Ленина (сквер Влюблённых) вдоль ПсковГУ, вокруг площади Ленина по улице Советской до автобусной остановки «Площадь Ленина».

5 этап – длина 380 метров, от автобусной остановки «Площадь Ленина» по улице Советской до здания Псковского областного совета профсоюзов.

6 этап – длина 350 метров, от здания Псковского областного совета профсоюзов по улице Советской до улицы Детской.

7 этап – длина 260 метров, от улицы Детской по улице Советской до улицы Георгиевской.

8 этап – длина 290 метров, от улицы Георгиевской по улице Советской до площади Победы.

9 этап – длина 340 метров, от площади Победы по улице Кузнецкой до детской поликлиники № 1.

10 этап – длина 300 метров, от детской поликлиники № 1 по улице Кузнецкой до парковки стадиона «Машиностроитель» – финиш.

Ранее сообщалось, что для участников собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по теме эстафеты, а также рассказали, что нужно для участия в спортивном состязании.