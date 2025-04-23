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Что нужно для участия в эстафете «Псковской правды», рассказали организаторы

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» пройдёт в Пскове 6 мая. Для участия в эстафете необходима актуальная медицинская справка, сообщили ПАИ в редакции газеты.

Фото: ПАИ

Участие в мероприятии требует физической подготовки и допуска врача. Для регистрации необходима актуальная медицинская справка с формулировкой «допущен к соревнованиям» или «не имеет противопоказаний к участию в соревнованиях». Получить справку можно в любом медучреждении, а прошедшим диспансеризацию – значительно проще.

Напомним, что эстафета приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и впервые стартовала в 1945 году. Она вновь соберёт школьников, студентов и корпоративные команды на центральных улицах города. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяжённостью 3 080 метров по знаковым улицам Пскова – Октябрьскому проспекту, улицам Ленина, Георгиевской, Советской и другим. Эстафета пройдёт по пяти маршрутам.

Регистрация команд с медицинскими справками и карточками участников пройдёт 30 апреля с 9:30 до 18:00 в Спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» (улица Гагарина, 5а).

Ранее сообщалось, что для участников собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по теме эстафеты.

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