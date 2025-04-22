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Эстафета «Псковской правды»: вопросы и ответы

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Пскове 6 мая. Эстафета, как и в 1945 году, пройдёт по центральным улицам города. В мероприятии традиционно примут участие не только студенты, но и корпоративные команды, пишет «Псковская правда».

Для участников собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по теме эстафеты. Увидеть их можно в карточках.

  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»
  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»
  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»
  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»
  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»
  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»
  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»
  • FAQ по эстафете «Псковской правды»
    Фото: газета «Псковская правда»

Регламент легкоатлетической эстафеты, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводимой на призы газеты «Псковская правда», можно найти на сайте газеты по ссылке.

Напомним, что в этом году эстафета пройдёт во всех районах. В каждом из них участники пробегут дистанцию 3 080 метров (в сумме общая дистанция составит 80 километров), завершающий забег состоится в Пскове 6 мая.

Куньинский район в Псковской области был первым освобождён от немецко-фашистских захватчиков (31 января 1942 года), поэтому именно в нём и стартовала «Эстафета Победы».

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